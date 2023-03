Humorista Tiago Santineli se apresenta em Fortaleza no domingo, 19

Fortaleza recebe, neste domingo, 19, o show de stand up-comedy com Tiago Santineli. O espetáculo de humor ocorre no Theatro Via Sul Fortaleza. Intitulado “Antipatriota”, serão duas sessões, com a primeira marcada para às 18 horas e a segunda às 20 horas.

Conhecido por apresentar um humor ácido e sem filtros, Tiago apresenta piadas que falam sobre política, religião e outras temáticas.

Atuando como humorista desde 2017, Tiago apresenta um stand-up no formato de storytelling, no qual compartilha suas histórias e experiências de vida, e garante humor e diversão para o público presente.

Destacando-se nas redes sociais com vídeos de “react” a momentos que envolvem personalidades da política, religião e celebridades da internet, Tiago Santineli acumula mais de 978 mil seguidores no TikTok, 360 mil no Instagram e 276 mil no Twitter.

Os ingressos para o show de humor “Antipatriota” estão à venda no site do Ingresso Digital, com valores de R$35 (meia) a R$80 (inteira).

Antipatriota com Tiago Santineli

Quando: domingo, 19, sessões às 18 horas e às 20 horas

Onde: Theatro Via Sul Fortaleza (avenida Washington Soares, 4335 Seis Bocas)

Quanto: R$70 (mezanino) a R$80 (plateia baixa). Preços de inteira. À venda no site do Ingresso Digital



