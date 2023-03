Vídeos mostram disparos e correria durante briga de torcidas no Papicu

Repórter do caderno de Cidades

Disparos de arma de fogo e muita correria foram registrados no início da tarde deste domingo, 5, bairro Papicu, em Fortaleza, nas proximidades do terminal de ônibus do bairro.

Um confronto entre torcedores de Ceará e Fortaleza foi registrado no local. Mais tarde, às 18h30min, os times se enfrentam pela sexta rodada da Copa do Nordeste na Arena Castelão.



Vídeos gravados por moradores da região mostram parte da confusão. Em um dos registros é possível ver policiais militares utilizando disparos de bala de borracha durante o confronto.

Em vídeo gravado por um morador é possível ouvir mais de 10 disparos sendo efetuados. Bombas de efeito moral também foram utilizadas.

As imagens também mostram dezenas de homens correndo pelas ruas e avenidas do bairro, incluindo a avenida Engenheiro Santana Júnior. Alguns dos torcedores chegaram a subir em telhados de casas durante o tumulto.

Na Travessa Paris, um outro vídeo mostra vários torcedores do Fortaleza espancando um homem já caído. As agressões só cessam quando policiais militares chegam ao local.

Veja vídeo mostrando parte do tumulto:

O que diz a PM sobre o confronto de torcidas

Em nota, a PM informou não ter ocorrido prisões até o momento. "A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informa que atuou, através de equipes do CPRAIO, CPCHOQUE e Força Tática, para dispersar briga de torcidas neste domingo (5), no bairro Papicu, em Fortaleza", informou nota enviada pela corporação.





