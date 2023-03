Ceará x Fortaleza ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

Menos de um mês depois do primeiro encontro, Ceará e Fortaleza voltam a se enfrentar na temporada 2023 a partir das 18h30min deste domingo, 5, na Arena Castelão, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O Clássico-Rei coloca frente a frente equipes embaladas pelos bons resultados recentes, com sequências invictas à prova. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Fortaleza ao vivo: ouça via Youtube

Escalações de Ceará e Fortaleza

Em breve...

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como chegam Ceará e Fortaleza para o jogo

As escalações ainda são uma incógnita, principalmente no Pici. A goleada por 4 a 0 sobre o Maldonado, na quinta-feira, 2, credenciou o Tricolor a enfrentar o Cerro Porteño-PAR na fase 3 da Libertadores, e o jogo de ida já será na próxima quinta, 9, no Castelão. Juan Pablo Vojvoda, portanto, pode optar por preservas algumas peças e dar espaço a nomes que têm se destacado: o lateral-direito Dudu e o atacante argentino Lucero.

Yago Pikachu, que cumpriu suspensão no torneio continental, volta a estar à disposição e deve ser titular. Em contrapartida, Brítez fica fora em razão da expulsão diante do Náutico. O lateral-esquerdo Lucas Esteves, com estiramento na coxa esquerda, e os atacantes Pedro Rocha e Moisés, em recuperação de lesões mais graves, também são desfalques.

Em Porangabuçu, Gustavo Morínigo teve um intervalo mais confortável depois do triunfo por 3 a 0 sobre a Caldense, pela Copa do Brasil, na quarta-feira, 1º. Porém, no meio de semana (quarta-feira, 8), o compromisso será no Barradão, em Salvador, diante do Vitória, às 21h30min, pela Lampions League.

Os laterais Michel Macedo e Willian Formiga, recuperados de lesões, já treinam normalmente e podem reaparecer como titulares. Caíque, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Luiz Otávio, que faz trabalho de condicionamento físico, serão baixas.



Tags