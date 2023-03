Idoso de 71 anos é preso suspeito de maltratar cadela em Fortaleza

Um idoso de 71 anos foi preso em flagrante suspeito de maltratar uma cadela filhote na manhã dessa quinta-feira, 2, no bairro do José Walter, em Fortaleza. O homem supostamente teria agredido a cachorra com um cabo de vassoura e, depois, jogado um copo de vidro no animal, que ficou ferido em via pública.

Agentes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PM-CE) estavam fazendo um patrulhamento pela região, quando foram acionados pela população local. A cadela foi encaminhada a uma organização não-governamental (ONG), onde um médico veterinário fará um exame de perícia no animal.

O homem foi preso em flagrante e autuado por violar o artigo 32 da Lei nº 9.605, que proíbe praticar atos de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena para esse crime é detenção de dois a cinco anos. O nome dele não foi divulgado pela PMCE.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: (88) 99968 1018

