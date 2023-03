Homem é preso em São Paulo suspeito de homicídio cometido Groaíras, interior do Ceará

Um homem de 24 anos foi preso nesta terça-feira, 28, na cidade de Taubaté, em São Paulo, suspeito de envolvimento em um homicídio que aconteceu em setembro do ano passado no município cearense de Groaíras, há 255,1 km de Fortaleza.



O suspeito, que já tinha um mandado de prisão preventiva em aberto, foi localizado pelo Núcleo Avançado de Inteligência (NAI) da Polícia Civil de São Paulo.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) do Estado do Ceará, o homem já tinha antecedentes por homicídio, tráfico de drogas, roubo e lesão corporal em violência doméstica. Com a prisão, ele foi colocado à disposição da Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Foragido da justiça é capturado em Groaíras

Mais um suspeito é preso por homicídio qualificado em Groaíras

Suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Sobral

Casal é preso suspeito de homicídio ocorrido em setembro em Groaíras

Padre cochila enquanto dirigia em rodovia de Groaíras e acidente é filmado

Tags