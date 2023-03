Com ameaça de tiro na cabeça, homens são roubados em comércio na Aerolândia

Dois homens foram roubados enquanto aguardavam atendimento em um estabelecimento comercial localizado na rua Capitão Aragão com Major Gerardo Mendes, na Aerolândia, em Fortaleza. O caso foi registrado por volta das 19 horas da terça-feira, 28.

As vítimas estavam sentadas e foram surpreendidas por um homem que usava uma mochila de entregador de aplicativo. O criminoso rendeu os dois e roubou os aparelhos celulares. Ele obrigou as vítimas a fornecerem a senha dos equipamentos e ameaçou: "Se a senha for errada atiro na cabeça".

Por meio de nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura o roubo. As imagens devem ajudar nas investigações. "A PC-CE reitera que o fato seja comunicado por meio Boletim de Ocorrência (BO). O BO pode ser feito no 13º Distrito Policial (13º DP), unidade responsável pela região, ou por meio da Delegacia Eletrônica", informou o órgão.

