Bombeiros apagam incêndio residencial no Carlito Pamplona, em Fortaleza

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) apagou um incêndio residencial no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, na tarde dessa terça-feira, 28 de janeiro. A provável causa do incêndio teria sido um curto-circuito em um ventilador que foi deixado ligado por um dos residentes.



Três moradores da residência tentaram controlar o incêndio e inalaram fumaça. Todos foram avaliados pela ambulância de resgate. Segundo o Corpo de Bombeiros, apenas danos materiais foram registrados.

O fogo se concentrou em um dos quartos no terceiro andar, danificando toda a mobília do cômodo, além de paredes, telhado e rede elétrica da casa. Ao todo, foram utilizados cerca de 250 litros de água para apagar as chamas.

