Saiba como recuperar documentos perdidos durante o Carnaval em Fortaleza

Etufor divulgou orientações para quem deixou documentos no transporte público ou táxis nos dias de folia carnavalesca

Nos dias de folia carnavalesca, milhares de pessoas utilizaram o transporte público de Fortaleza. Na volta para casa, após a agitação da festa de Carnaval, muitos foliões esqueceram ou perderam documentos pessoais no interior de ônibus, terminais e estações de corredor expresso nas avenidas Bezerra de Menezes e Aguanambi. A boa notícia para quem passou por esse sufoco é que os documentos podem ser recuperados.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) orienta que o passageiro informe o nome da linha, horário e empresa de transporte onde os pertences foram deixados. O mesmo vale para situações semelhantes registradas em táxis. Nesse caso, é necessário detalhar ainda o número da placa ou da permissão do veículo.

Um turista polonês de férias em Fortaleza teve um documento esquecido dentro de um táxi no período do Carnaval. Ele entrou em contato com a Etufor nessa quarta-feira, 22, e recuperou o pertence.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Orientações para recuperar documentos perdidos

Caso o usuário perca o objeto ou documento no terminal, o mesmo pode dirigir-se à administração;

No caso das carteiras estudantis, Bilhete Único e cartão Gratuidade, por exemplo, esses são enviados para a sede da Etufor. Atualmente, há aproximadamente 89 carteiras estudantis localizadas nos terminais, que aguardam os donos irem pegar;

Os outros tipos de documentos como carteira de identidade, carteira de motorista e CPF ficam com a Socicam. Segundo a Socicam, após 90 dias, os documentos são enviados para os Correios;

Os passageiros podem procurar o serviço em horário comercial (das 8 às 17 horas) seja nos terminais ou na Etufor. Outra forma de localizar o objeto ou documento perdido, inserindo as características, é fazer a consulta on-line;

Dessa forma, o protocolo a seguir é dirigir-se ao terminal, conferir se o documento está disponível no terminal junto aos funcionários da Etufor ou Socicam;

Os passageiros podem ainda entrar em contato com a Etufor por meio da Divisão de Cadastro (Dicad) no 3452 9241, em caso dos táxis, e com a Divisão de Operações (Diope), no 3452 9335, em caso de documentos de transporte.

Sobre o assunto TJRJ registrou 21 casos de violência contra a mulher no carnaval do RJ

Ingressos para desfile das campeãs do carnaval do Rio estão esgotados

PRF considera violento Carnaval nas estradas federais que passam pelo Ceará

Quarenta homicídios são registrados no Ceará durante o Carnaval 2023

Tags