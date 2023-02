Quarenta homicídios são registrados no Ceará durante o Carnaval 2023

Quarenta homicídios foram registrados no Ceará durante o Carnaval 2023 — contando o período que vai das 18 horas de sexta-feira, 17, até as 6 horas de quarta-feira, 22. Os dados são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e foram divulgados nesta quinta-feira, 23. A média de oito assassinatos por dia de folia está próxima à média diária de assassinatos do restante do ano e também da média registrada nos últimos carnavais no Estado.



Até o dia 14 de fevereiro, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS até a publicação desta matéria, 379 assassinatos foram registrados no Estado em 2023, o que corresponde a uma média de 8,42 mortes diárias. No período do Carnaval de 2022, que não ocorreu por causa da pandemia de Covid-19, 43 homicídios haviam sido registrados, conforme a SSPDS.

Em 2019, último ano em que havia ocorrido a Operação Carnaval da SSPDS — não houve Carnaval em 2022 e 2021 por causa da pandemia de Covid-19 e, em 2020, não houve operação por causa do motim da Polícia Militar —, 38 assassinatos foram registrados.



O balanço da Operação Carnaval feito pela SSPDS ainda indica uma redução no número de roubos e furtos em relação à última operação realizada em 2019. Das 18 horas de sexta-feira, 17, até as 6 horas de quarta-feira, 22, foram registrados no Ceará 553 furtos e 362 Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs), que incluem todos os tipos de roubo, exceto latrocínios. Em 2019, haviam sido 919 furtos e 517 CVPs, informou a SSPDS.



Também houve redução no número de crimes sexuais registrados e um aumento no número de armas de fogo apreendidas. Foram computados 12 crimes sexuais durante o Carnaval, enquanto, em 2019, haviam sido 15. Já em relação às armas apreendidas, foram 70 neste ano contra 32 em 2019. A SSPDS ainda afirmou que 300 pessoas foram presas em flagrante ou apreendidas (no caso de adolescentes) durante a folia.



Em matéria divulgada no site da SSPDS, o secretário Samuel Elânio considerou que o trabalho das forças de segurança foi “bastante exitoso e teve bastante eficiência”. “Tudo isso foi fruto do trabalho coordenado entre a SSPDS com as suas vinculadas. E assim, evitamos perdas de vidas e perdas de patrimônio, houve redução de furtos e de roubos de bens dos foliões em todo o estado do Ceará”, declarou.



Na operação montada pela SSPDS para garantir a segurança pública no Carnaval 2023 foram empregados 313 policiais civis, 660 bombeiros militares, 140 profissionais da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e 302 servidores da SSPDS — o que inclui Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol) e Coordenadoria de Inteligência (Coin).



Três afogamentos fatais foram registrados no Carnaval

Com relação às ocorrências atendidas pelo Corpo de Bombeiros, a SSPDS divulgou que três afogamentos fatais foram registrados durante o Carnaval — um na área de atuação dos Bombeiros e dois fora. Ao todo, o Corpo de Bombeiros registrou 16.324 ações, sendo 16.185 de prevenção aquáticas.



Conforme as estatísticas, 56 pessoas não morreram devido à ação de salva-vidas, que estavam distribuídos em 20 municípios cearenses. Os Bombeiros ainda encontram 23 crianças perdidas na faixa de areia.



