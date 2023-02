Pai de influenciadora é acusado de matar homem que teria atirado em sua filha

Morte do homem ocorreu em novembro no Pirambu, enquanto a tentativa de homicídio contra a adolescente ocorreu em setembro no Jardim Iracema.

Um homem de 35 anos virou réu acusado de matar um homem por suspeitar que ele teria atirado em sua filha. Conforme o Ministério Público Estadual (MPCE), Marcos Leandro Ferreira de Sousa foi o responsável pelos disparos que vitimaram Jullyan Torres Barreto, crime ocorrido no dia 14 de novembro último na rua Professora Maria Clara, no bairro Pirambu.

A denúncia foi ofertada pelo MPCE no último dia 15 de fevereiro, tendo sido recebida pela 2ª Vara do Júri na última sexta-feira, 17. Conforme a denúncia, Jullyan era suspeito de participar de uma tentativa de homicídio contra a filha de Marcos Leandro, uma influenciadora digital então com 14 anos, episódio ocorrido em 26 de setembro de 2022 no bairro Jardim Iracema.

A investigação da 8ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) conseguiu localizar câmeras de vigilâncias que mostram trabalhadores correndo em busca de abrigo após o carro onde estavam os executores de Jullyan aproximar-se deles.



As imagens mostram parte da placa do veículo e, a partir de uma consulta em um banco de dados, a Polícia Civil conseguiu chegar a um carro modelo Chevrolet Ônix, que estava registrado no nome da companheira de Marcos Leandro. Em depoimento, a mulher disse que Marcos Leandro era quem utilizava o carro, não tendo sequer carteira de motorista. O acusado disse ter vendido o carro, mas o MPCE aponta que ele mentiu, pois, quando prestou depoimento, o veículo ainda estava em sua posse.



“É incontestável que o veículo CHEVROLET/ONIX, cor grafite, placas [...] foi utilizado para o cometimento do homicídio, ressaltando-se que somente ele conduzia o veículo, conforme o depoimento de sua esposa", afirma na denúncia o promotor Ythalo Frota Loureiro. "Além deste fato o acusado sabia que JULLYAN era um dos possíveis autores da tentativa de homicídio contra a sua filha Ranyelle e mentiu sobre a real posse do veículo".



Até o momento, a Polícia Civil não conseguiu identificar os outros envolvidos no crime. Testemunhas disseram que, no carro de onde partiram os cinco disparos que mataram a vítima, estavam quatro indivíduos.



O MPCE acusou Marcos Leandro por homicídio qualificado, por uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. O órgão ministerial ainda requereu que o réu pagasse R$ 13.500,00 à família da vítima como indenização pelo crime.



Adolescente baleada ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado



As investigações da tentativa de homicídio contra a influenciadora digital ainda estão em andamento, sem que suspeitos tenham sido indiciados. Em novembro, o MPCE prorrogou por mais 120 dias o inquérito que investiga o caso. A adolescente ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado após receber os disparos, mas ela não corre mais risco de morte, consta na denúncia contra Marcos Leandro.



O crime ocorreu durante uma festa de aniversário em uma casa alugada. A motivação do crime também segue sendo apurada. A adolescente tinha mais de 32 mil seguidores em sua conta no Instagram.



