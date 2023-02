Cerest realiza ação de vacinação gratuita no Grupo O POVO

O serviço especializado da Secretaria de Saúde do Ceará tem foco na saúde do trabalho e no atendimento aos trabalhadores

Em parceria com o setor de vigilância epidemiológica da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) realizou uma campanha de vacinação voltada aos colaboradores do Grupo de Comunicação O POVO nessa quinta-feira, 16 de fevereiro.



Durante o serviço, que aconteceu das 9 às 16 horas na Casa Azul, colaboradores tiveram acesso gratuito a vacinas contra H1N1, tríplice viral, tétano e hepatite B.

O Cerest atende a trabalhadores formais e informais que são acometidos por doenças ou têm agravos em condições existentes relacionados à atividade laboral que exercem. Além disso, o centro também trabalha na vigilância dos ambientes e condições de trabalho.

Os atendimentos acontecem por encaminhamento de pacientes de unidades de saúde ou por demanda espontânea por meio de agendamento. Segundo a gerente do Cerest, Mara Tavares, os casos mais comuns atendidos pelo centro, que é um serviço especializado da Sesa, são de transtornos mentais e acidentes relacionados ao trabalho.