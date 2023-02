Carnaval: número de embarques nos terminais rodoviários de Fortaleza aumenta 74%

A intensa movimentação de carros na área de embarque e desembarque na rodoviária Engenheiro João Thomé, em Fortaleza, é o primeiro vestígio da retomada dos festejos de Carnaval, após dois anos. Para 2023, a expectativa é de que cerca de 46 mil pessoas embarquem pelos terminais rodoviários da Capital.

"A expectativa é bem grande. O número de embarques deste ano representa um aumento de 74% em relação ao Carnaval do ano passado. Entretanto, ainda fica cerca de 14% abaixo do que foi em 2019, mas é normal em uma retomada", avalia Newton Fialho, Gerente da Socicam, empresa que administra os terminais rodoviários da Capital.

O aumento da movimentação entre os dias 16 e 22 de fevereiro é de 25% em comparativo com o fluxo médio dos terminais. Por causa do crescimento da demanda durante o período, as empresas de transporte disponibilizarão, inicialmente, 230 viagens extras. Ainda de acordo com o gerente da Socicam, o dia de maior movimentação nos terminais é, justamente, a sexta-feira de Carnaval, quando cerca de nove mil pessoas realizarão embarques.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A sexta é o dia mais movimentado, principalmente a partir das 19 horas. No sábado pela manhã, também temos um grande número de passageiros. A movimentação só volta a ficar intensa na quarta, devido aos retornos", explica Fialho. De acordo com a empresa administradora dos terminais, mais de 1.500 viagens devem ser realizadas durante o período.

No Ceará, os destinos mais procurados são os municípios de Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Itapipoca e Aracati. No quesito viagens interestaduais, as cidades de Teresina, Natal, Recife, João Pessoa e Parnaíba (PI) são as mais buscadas.

Mesmo com o aumento do fluxo de passageiros, a movimentação de pessoas no Terminal Rodoviário Engenheiro João Thomé ocorria de forma ordeira, na manhã desta sexta-feira, 17. Logo na entrada do local, uma banda animava os passageiros ao som das tradicionais marchinhas de Carnaval.

Para o comerciante José Filho, 36, que aguardava a saída do seu ônibus rumo a Teresina, as músicas trouxeram mais felicidade ao seu dia. "A gente já vai entrando no clima. É hora de descansar e curtir. Fico com vontade de curtir mais ainda ouvindo essas músicas", relata.

Há também quem não queira saber de festa, é o caso de Maria Fátima, 69, que deixou para comprar a sua passagem de última hora. "Eu não curto muito o Carnaval não. Estou indo para Crateús ainda hoje, mas é pra ficar em casa", conta.

Seja para festejar ou descansar, a retomada da movimentação na rodoviária é celebrada por Newton Fialho. "É muito importante para todo o entorno, não só para o setor de transporte. Existem lanchonetes, carregadores de bagagens, taxistas e toda uma economia que circula pelo equipamento rodoviário", pontua.

Ainda na manhã desta sexta-feira, 17, um stand da Prefeitura de Fortaleza realizava um trabalho de conscientização social em relação à proibição da ingestão de álcool por menores de idade, assim como apresentava o programa de ajuda a dependentes químicos. Servidores municipais conversavam com os passageiros e divulgavam os canais de atendimento como o número de telefone: 0800.032.1472.

Sobre o assunto Ônibus colide e derruba muro que divide Terminal do Siqueira e motel

Plano operacional do Carnaval de Fortaleza terá início neste sábado; veja detalhes

Dengue e chikungunya: Fortaleza tem 98 casos de doenças transmitidas pelo Aedes aegypti

Tags