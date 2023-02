Polícia recupera todos os 11 carros roubados de loja em Fortaleza

Equipes policiais recuperaram todos os 11 carros que foram roubados de uma concessionária localizada no bairro Guararapes, em Fortaleza, no início desta semana. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), automóveis foram localizados entre a noite da segunda-feira, 13, dia em que ação aconteceu, e a tarde desta quarta-feira, 15. Oito suspeitos foram presos até o momento.

Conforme pasta, atuaram na recuperação dos carros a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e a Polícia Militar do Ceará (PMCE). Inicialmente, o dono da loja havia ressaltado que foram levados 13 veículos, mas no decorrer das apurações policiais foi constatado que o número correto era 11.

Até o momento oito suspeitos foram presos e mais dois foram identificados. O caso segue sob investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), "unidade que realiza diligências e oitivas para identificar e prender outros envolvidos no crime".

Órgão destaca ainda que "mais detalhes devem ser repassados em momento oportuno para não comprometer os trabalhos policiais em andamento".

Como ação aconteceu

Na última segunda-feira, cerca de 20 homens chegaram na concessionária e subtraíram os veículos, que são de alto padrão. A chegada do grupo na loja foi flagrada pelas câmeras de segurança do local.

Conforme SSPDS, entre os suspeitos estava um homem que seria conhecido do dono do estabelecimento e com quem já teria mantido relações comerciais.



Grupo "acuou" o guarda da concessionária e rendeu um dos vendedores, pegando com ele as chaves de alguns dos veículos. Ação durou cerca de dez minutos.

Os oitos homens capturados foram autuados por roubo. Investigação policial aponta que cada um dos aproximadamente 20 suspeitos receberia um valor de R$ 200 a R$ 300 para cometer ação.





