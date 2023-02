Evento expõe potências e dificuldades vividas por comunidade de Fortaleza

Ação é produzida pelos alunos do Projeto Virando o Jogo, do Governo do Estado, e vai contar com uma programação de atividades que promovem a reflexão, a arte e a cultura

Os pontos de potência e as dificuldades da comunidade do Jangurussu, em Fortaleza, serão explorados e discutidos no dia 1° de março, por meio da "Ação Olhares: Uma lente de possibilidades". Evento é produzido pelos alunos do Projeto Virando o Jogo, do Governo do Estado, em parceria com o Senac, e vai trazer uma programação de atividades que promovem a reflexão, a arte e a cultura. Momento será aberto ao público.

O Virando o Jogo é uma política pública estadual voltada para jovens que não estudam e que não trabalham, com objetivo de fazê-los retornarem às salas de aula e facilitar o acesso deles ao mercado de trabalho. Atividade é um braço do Programa Superação, voltada para a juventude cearense.

A Ação Olhares foi desenvolvida pelos alunos da 5° edição do Virando o Jogo, durante uma etapa de ensino chamada Ação Comunitária, onde os estudantes são convidados a pensar, dentre outras questões, "sobre a intervenção dos próprios jovens para a comunidade onde residem".

Dessa forma, alunos vão utilizar da arte e da cultura para "mostrar os pontos de potência" e pensar em melhorias para o Jangurussu", lançando um olhar de orgulho e resistência sobre a comunidade.

Documentário está entre as atrações do evento

Yuri Lima, de 19 anos, começou no projeto em novembro do ano passado. Apesar de participar do programa por almejar uma formação que o permitisse entrar no mercado de trabalho, durante as aulas ele encontrou muito mais do que aquilo que estava em busca.

"Inicialmente eu entrei pro Virando o Jogo porque seria uma excelente ajuda, tanto pelo curso técnico quanto pela bolsa, mas aí com essa ação comunitária eu me animei muito em estar sentindo que eu fazia parte de algo legal. E tudo isso me tirou mais de casa, do meu humor mórbido, e me posicionou a cuidar melhor até de dificuldades", relata o jovem.

Nessa fase da ação comunitária, ele teve a ideia de fazer um documentário que mostrasse os programas voltados para a juventude em Fortaleza. Com um câmera nas mãos, Lima e os colegas visitaram algumas instituições da Cidade, como a Rede Cuca, mostrando os projetos e entrevistando jovens lideranças.

Yuri também participou da realização de um ensaio fotográfico, onde fotografou pessoas do Jangurussu. "O ensaio tem o objetivo de trazer visibilidade para as pessoas da comunidade, abordar não só questões que a gente vê, como saneamento. Mas também falar sobre as nossas potências, do que a juventude pode oferecer", destaca o estudante.

Além do documentário e do ensaio, os estudantes do projeto também produziram uma peça. Amanda Xavier, de 20 anos, é uma das participantes da encenação.

"Nós do projeto queríamos apresentar algo que fosse relacionado à juventude e também com a realidade de pessoas da comunidade. Então, a gente decidiu por um tema que falasse sobre escolhas. Onde o jovem tem a oportunidade de seguir um caminho que não vale a pena ou aproveitar as oportunidades que existem dentro da comunidade", conta a jovem sobre o enredo da atração.

"Depois de terminar o ensino médio fiquei um pouco perdida em que caminho tomar e pela dificuldade de conseguir emprego fiquei estagnada. Quando soube do projeto foi uma luz, pois além de darem uma oportunidade de formação profissional também tem pessoas incríveis que nos preparam para vida e nos aconselham a buscarmos um objetivo", relata ainda, sobre sua experiência com o projeto. Tanto o documentário como o ensaio e a peça serão apresentados durante o evento Ação Olhares.

Ação Olhares: Uma lente de possibilidades

Quando: Quarta-feira, 1° de março, às 14h30min

Onde: Auditório CITS Jangurussu - Rua L n° 20, Barroso

Aberto ao público

