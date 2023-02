Homem é assassinado na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza

Um homem de 32 anos morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma via pública localizada na Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o crime ocorreu na tarde desta quarta-feira, 15.

Conforme pasta, equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para atender a uma ocorrência de homicídio no bairro.

Ao chegarem lá, equipes apuraram que um homem teria sido alvejado por tiros em via pública. Vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Também esteve no local agentes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), que colheram indícios que auxiliarão nas investigações. O caso foi registrado no DHPP.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

DHPP: (85) 3257-4807



