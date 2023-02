Prisão de suspeitos de roubarem 13 carros em loja teve ajuda do sistema de videomonitoramento

O sistema Agilis e o Núcleo de Videomonitoramento da Coordenadoria Integrada de Operações Policiais (Ciops) foram as ferramentas tecnológicas da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) que auxiliaram as Polícias Civil e Militar a realizar a prisão em flagrante de oito pessoas suspeitas de envolvimento no roubo contra a loja de revenda de carros no bairro Guararapes, em Fortaleza.



Sete veículos, dos 13 roubados, foram recuperados. Uma quantia em dinheiro e aparelhos celulares foram apreendidos nesta terça-feira, 14. As pessoas detidas foram autuadas por crime de roubo. Dos oito presos, quatro possuem antecedentes criminais. Eles relataram, em depoimento à Polícia Civil, que receberiam entre R$ 200 e 300 para subtrair os automóveis e levar para outros locais.



Por voltas das 18h45min, os policiais civis e militares foram informados foram indivíduos que invadiram uma loja e subtraíram 13 automóveis. Veículos foram encontrados em bairros de Fortaleza e na Região Metropolitana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

- Um Ford Ranger foi interceptado no bairro Papicu por policiais militares. Houve o apoio dos policiais civis da DRFVC.

- Na mesma região foi recuperada uma caminhonete Hilux de cor branca.

- Na Sabiaguaba foi apreendido um Jeep Renegade.

- No bairro Vila União, um Fiat Pulse.

- Na CE-025 uma Hilux SWS.

- Dois veículos recuperados nesta terça-feira



Foram localizados e presos:

José Nilton de Freitas Filho, 28 anos, com passagens por tráfico de drogas

Rafael Ferreira de Sousa, de 32 anos, sem antecedentes

Antônio Clauderson Lopes dos Santos, 33 anos, sem antecedentes

Washington Alves de Albuquerque, de 29 anos, com passagens por ameaça

Rafael Cavaslcante Moura, 32 anos, sem antecedentes

José Henrique de Lima Freiras, 28 anos, antecedentes por receptação e crime contra a fé pública

Bruno da Silva Triunfo, 26 anos, com passagens por porte ilegal de arma de fogo

Gabriel Henrique de Lima Damasceno, 24 anos

Tags