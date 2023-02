Polícia investiga suposto incêndio criminoso de automóvel na Praia de Iracema

A vítima teria se deparado com o carro pegando fogo em via pública

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga um suposto incêndio criminoso de um automóvel na Praia de Iracema, em Fortaleza. O caso foi registrado na madrugada do sábado, 11.

A vítima encontrou o carro pegando fogo em uma via pública, e as chamas foram controladas pelo proprietário. O homem registrou um Boletim de Ocorrência (B.O).

O caso é investigado pelo 2º Distrito Policial, delegacia que cobre a área. Imagens das câmeras de segurança são usadas na investigação.

No B. O que O POVO teve acesso, a vítima relata que estava na própria residência, na Praia de Iracema, quando escutou o alarme do veículo, que costuma ficar estacionado do lado de fora da casa, em via pública.

Ele foi verificar e encontrou o carro pegando fogo. Ainda relatou que identificou uma garrafa debaixo do carro e que suspeita da autoria do crime.

