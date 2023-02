Fortaleza: operação que investiga lavagem de dinheiro por facção criminosa cumpre mandado

Dois irmãos são apontados como chefes do esquema de lavagem de dinheiro do tráfico. Um deles abriu sete igrejas evangélicas em dois estados

A operação "Plata", que investiga práticas de lavagem de dinheiro por meio de pessoas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC) — facção paulista atuante em todo o Brasil e internacionalmente —, cumpriu um mandado de busca e apreensão em Fortaleza, no Ceará. O Ministério Público do Ceará (MPCE), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO), deu apoio à ação nesta terça-feira, 14.

A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), mas tem mandados a serem cumpridos também em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraíba e no Distrito Federal.

Desde 2019 as investigações apuram o esquema de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro coordenado por Valdeci Alves dos Santos, conhecido como "Colorido", potiguar apontado como o segundo maior chefe do PCC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o MPRN, o grupo teria lavado mais de R$ 23 milhões oriundos do tráfico com a compra de imóveis, fazendas, rebanhos bovinos e com a criação de pelo menos sete igrejas evangélicas.

Valdeci já está preso na Penitenciária Federal de Brasília, mas tem como comparsas no esquema parentes, incluindo o irmão, Geraldo dos Santos Filho, também já condenado pela Justiça por tráfico de drogas. "Pastor Júnior", como é conhecido, foi preso em 2019 em São Paulo fazendo uso de documento falso. Geraldo estava cumprindo a pena em regime semiaberto.

Além dos irmãos, outras 22 pessoas são investigadas pela operação. Sete mandados de prisão e 43 de busca e apreensão foram cumpridos nos estados.



Sobre o assunto Líder do PCC é transferido de Rondônia para o Distrito Federal

Tags