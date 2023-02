UPAs registram quase 700 mil registros de ocorrência em 2022

As principais ocorrências registradas são as infecções virais, diarreia e gastroenterite viral, resfriado comum e dores abdominal e pélvica

No ano de 2022, foram registrados 691.378 atendimentos nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), equipamentos vinculados à Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa). As principais ocorrências registradas são as infecções virais, diarreia e gastroenterite viral, resfriado comum e dores abdominal e pélvica.

As unidades que integram a Rede Sesa, na Capital, estão localizadas nos bairros Autran Nunes, Canindezinho, Conjunto Ceará, José Walter, Messejana e Praia do Futuro. Todos são administrados pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH).

As infecções virais, que somam 38.356 casos, são as viroses popularmente conhecidas. “A exemplo de gripe, zika e covid-19, transmitidas de uma pessoa para outra”, comenta a coordenadora de serviços médicos da UPA Messejana, Cinthia Rocha.

Os sintomas mais comuns entre as doenças estão febre, tosse, dores de cabeça e dores no corpo.

Já nos casos de diarreia e gastroenterite viral, que representam 36.345 do total, as causas estão relacionadas a limpeza indevida de alimentos e das mãos.

“Por isso, é importante lavar bem os insumos e as mãos, principalmente antes de preparar uma refeição e sempre após usar o banheiro”, explica a diretora de Cuidado e Saúde das UPAs, Patrícia Santana.

