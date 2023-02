Travesti assassinada na Osório de Paiva: moradores apontam que era "tragédia anunciada"

No dia 11 de fevereiro de 2022 e no dia 11 de fevereiro de 2023, duas travestis foram mortas em terrenos na avenida Osório de Paiva. Moradores destacam problemas de segurança, iluminação pública e tráfico de drogas

Uma travesti de 27 anos foi morta a golpes de faca na avenida Osório de Paiva, no bairro Siqueira, em Fortaleza. O caso foi registrado no sábado, 11. Para os moradores da região, o crime era uma "tragédia anunciada". Conforme O POVO apurou, a vítima foi esfaqueada dentro de um terreno que funciona como ponto de prostituição. Além de escuridão e abandono, a denúncia da vizinhança relaciona também a comercialização ilegal de entorpecentes.



O crime na avenida Osório de Paiva aconteceu, exatamente, no dia em que se completava 1 ano da morte da travesti Sofia Gisely, vitima de um homicídio a pedradas na mesma avenida.

Quem precisa passar pelo local diariamente teme os roubos devido à falta de iluminação. Conforme os moradores, de nomes preservados, o motel localizado ao lado do terreno é utilizado por pessoas que ficam nas proximidades para realização de programas sexuais. E o terreno também é usado para os mesmos fins.

Moradores reclamam de falta de segurança na avenida Osório de Paiva (Foto: Leitor via WhatsApp )



No caso de sábado, conforme O POVO apurou, a vítima foi esfaqueada dentro do terreno e fugiu até a entrada do motel, mas não resistiu. A arma branca usada no crime ficou cravada no peito.

No dia seguinte, no local do crime, havia marcas de sangue (Foto: Leitor via WhatsApp O POVO )



A motivação não foi informada, mas a vizinhança suspeita de um conflito durante um programa sexual ou disputa por ponto de prostituição. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), no entanto, informou que as investigações são realizadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Conforme a SSPDS, a vítima possuía antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. O nome da vítima não foi informado.

Um ano da morte de Sofia Giselle

No dia 11 fevereiro deste ano completou um ano da morte de Sofia Giselle. Uma travesti, de 23 anos, que foi morta a pedradas, também em um terreno da avenida Osório de Paiva. Os dois crimes aconteceram na mesma data, com diferença de um ano. Conforme familiares, Sofia se prostituía na avenida Osório de Paiva.

No dia 15 de fevereiro de 2017, Dandara dos Santos foi espancada, apedrejada e assassinada a tiros. Ela foi levada em um carrinho de mão e o crime foi filmado. A atrocidade que vitimou Dandara e Sofia, também foi cometida contra a travesti, ainda sem nome informado, que foi morta nesse sábado. Ela ficou com uma faca cravada no peito. Um vídeo mostra a vítima no chão com dezenas de pessoas ao redor, a chinela fora do pé e a luz do intermitente iluminando a cena do crime.



Por meio de nota, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que o patrulhamento no bairro Siqueira, em Fortaleza, no qual está inserida a avenida Gen. Osório de Paiva, é de responsabilidade do 17º Batalhão e é efetuado por meio de viaturas do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Força Tática (FT). Ainda, equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) reforçam o policiamento na área.

"Reafirmamos que a PMCE está sempre à disposição e pode ser acionada a qualquer momento do dia por meio do telefone 190, mediante alguma ação suspeita. Reforçamos também a imprescindível necessidade de ser registrado o Boletim de Ocorrência junto a uma Delegacia da Polícia Civil, sempre que um cidadão for vítima de algum delito, pois este é um dos relevantes instrumentos em que as forças de segurança pública do estado se baseiam para pautar suas ações preventivas e repressivas à criminalidade", descreve a nota.

A reportagem, a marca da impunidade nos casos de assassinatos de trans e travestis no Ceará, mostrou o resultado das investigações relacionadas as respectivas mortes.

