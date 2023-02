Praça dos Leões: último fim de semana de Pré-Carnaval tem reforço na segurança

Os foliões que aproveitaram o último fim de semana de Pré-Carnaval na Praça dos Leões, nesse sábado, 11, e domingo, 12, encontraram um espaço mais seguro para a diversão. Conforme observado pelo O POVO, a região ganhou aparato de polo carnavalesco— com banheiros químicos e segurança reforçada. Medida foi adotada pela Prefeitura após uma confusão ter ocorrido no local na última semana.

Apesar de não ser um dos polos oficiais do Ciclo Carnavalesco de Fortaleza, a Praça foi adotada pelo público jovem e tem registrado lotação. Um dos motivos que levam os foliões ao equipamento é a tradicional festa de rua que o Bar Cultural Lions promove, que inicialmente começava no fim da noite e se estendia pela madrugada.



No início deste mês, contudo, em meio a superlotação, houve uma confusão entre a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF) e o público que estava na Praça. Dia depois, representantes do bar se reuniram com a Prefeitura de Fortaleza e chegaram a um acordo para que a praça recebesse, tanto nesse último fim de semana como durante o Carnaval, o mesmo aparato dos polos carnavalescos oficiais.

Também foram definidas mudanças no horário de funcionamento do bar, que passa agora a funcionar mais cedo e encerra antes da meia-noite. Gerson Barbosa, administrador do estabelecimento, conta que alteração é para evitar a aglomeração que ocorria na rua, garantindo a segurança do público presente.



"A questão da segurança é um negócio que a gente já tava pedindo há muito tempo, haja vista a mesma aglomeração. Infelizmente isso não (ocorre) só na praça dos leões quando há uma grande aglomeração de pessoas, cujo assalto infelizmente é inevitável (...) infelizmente é uma situação do nosso País", frisa.

O POVO esteve na Praça durante esse fim de semana e observou que o acordo estabelecido com a Prefeitura foi cumprido. Durante a festa de rua promovida pelo bar, agentes da Autarquia Municipal do Trânsito (AMC) atuaram controlando o fluxo de veículos no local e ao menos quinzes policiais trabalharam fazendo a ronda no equipamento. Banheiros químicos também foram instalados no espaço.

FORTALEZA, CE, BRASIL,11.02.2023: Movimentação no Lions bar, praça dos Leões. (Foto: FÁBIO LIMA)



Amanda Maria, 20, estava na Praça no dia em que a confusão ocorreu e se tranquilizou ao voltar para o lugar, nesse sábado, e se deparar com mais organização e segurança. "Tô me sentindo mais segura, tem muito policial em volta. Ficou mais tranquilo de andar na praça", relata a estudante.

Já o casal Gabriel Lopes, 25, e Danilo oliveira, 28, ficou sabendo do ocorrido por meio das redes sociais e teve medo de ir ao local no sábado. "A gente ficou meio receoso, mas comunicaram no Twitter que ia ter segurança e a gente ficou mais confiante de vir hoje", conta o mais novo.

Ele e o namorado sempre vão à Praça e encontraram ali um espaço onde podem se expressar livremente, motivo pelo qual ficaram aliviados de poderem retornar com segurança. "Particularmente (o que gosto) é a questão de ficar mais livre, de ser a gente mesmo, de poder ser um casal", destaca Danilo.

FORTALEZA, CE, BRASIL,11.02.2023: Movimentação no Lions bar, praça dos Leões. (Foto: FÁBIO LIMA)



Fluxo de pessoas é fraco no início da noite, mas aglomeração segue de madrugada



Mesmo que as mudanças tenham sido realizadas para melhorar a segurança e a organização local, a alteração de horário do Bar Cultural Lions impactou no número de frequentadores do estabelecimento. O POVO observou que o fluxo de pessoas na região foi fraco nesse fim de semana durante o início da noite, quando o bar abre as portas.

"O fluxo (de pessoas) vai diminuir por conta de que nós estamos no mesmo horário que os outros prés (Carnaval)", explica Gerson Barbosa, administrador do bar. Contudo, representante conta que o público aumentou ao fim da noite desse sábado e que foliões ficaram na região durante a madrugada, mesmo após bar fechar e aparato de segurança ter sido retirado, conforme acordado com Prefeitura.

Houve um atraso na chegada dos banheiros químicos, mas eles foram instalados às 19h30min.

Foliões

"Estou me sentindo mais seguro, principalmente pra usar celular pq eu já tô pensando na hora de ir embora como vai ser, mas vendo os guardas eu já tô me sentindo um pouco mais aliviado", destaca o estoquista Um deles foi Talison Alves, 28, que foi ao local nesse domingo.



Dudu Ribeiro, 25, que trabalha como Dj no espaço, também fez questão de marcar presença nesse domingo, mesmo não sendo a trabalho. O profissional tem uma ligação emocional com a Praça, visto que frequenta o local há cerca de cinco anos, onde deu os primeiros passos na carreira.

"Ontem e hoje tá excelente. É muito bom você chegar em um lugar e sentir tranquilo, ter segurança, e também ter banheiro, esse tipo de coisa. (Ter) apoio, que é o que precisa na verdade, não só durante Carnaval ou no pré-Carnaval, acho que é importante essa região voltar a ser cuidada", pontua.

