Mulher de 27 anos é encontrada morta em terreno vizinho a motel no Siqueira

Uma mulher de 27 anos foi encontrada morta em um terreno próximo à avenida Osório de Paiva, em Fortaleza, no sábado, 11. A mulher foi atacada ao lado de um motel no bairro Siqueira.

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) investiga o caso como um homicídio doloso, ou seja, quando o indivíduo quer ou assume o resultado da ação. O responsável efetuou golpes por um objeto perfurocortante.

A vizinhança afirma que o espaço do terreno era um ponto de prostituição.



Além do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da PC-CE, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionados para a ocorrência. As investigações estão a cargo do DHPP.

