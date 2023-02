Defensoria em Movimento atende no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza

Em sua primeira edição de 2023, o projeto Defensoria em Movimento, que leva os serviços da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará (DPCE) para diferentes bairros da Capital, vai realizar atendimentos nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro na Praça Dom Bosco, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza.



Os agendamentos serão realizados entre 13 e 17 horas dos dias 14 e 15 de janeiro, quando equipes devem organizar as demandas e orientar a população sobre os documentos que devem ser apresentados. Já o atendimento defensorial vai acontecer no dia 16, das 9 às 12 horas.

É a primeira vez que o equipamento itinerante, equipado para atender pessoas com deficiências físico-motoras, atende no bairro Henrique Jorge. O projeto Defensoria em Movimento busca oferecer todos os serviços da Defensoria Pública e promover a escuta ativa das demandas de cada localidade.

