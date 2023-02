Moradores denunciam falta de manutenção em Polo de Lazer Gustavo Braga, no bairro Damas

Após as últimas reformas para revitalização do Polo de Lazer Gustavo Braga, no bairro Damas, em Fortaleza, realizadas no final de 2020, moradores relatam que o equipamento se encontra abandonado. Entre os problemas levantados pela população, estão a grande quantidade de lixo no canal que passa pelo local, a infestação de pragas em decorrência da sujeira no local e a falta de manutenção na iluminação pública e nos reparos à vegetação.

A cabeleireira Lívia Fernandes, de 43 anos, costuma levar os filhos para passear na praça do Polo e aproveitar as férias escolares na brinquedoteca do espaço, inaugurada em dezembro de 2020. Porém, ela conta que tem diminuído cada vez mais a frequência por conta do mau cheiro e da insegurança.

“O campo de futebol e a parte das crianças ficaram impecáveis, mas esse lago, que mais parece um esgoto, acaba prejudicando o local. Acho que se tirassem esse mato a visibilidade das pessoas para a praça ficaria melhor. Há relatos de moradores aqui de perto que dizem que no período da noite fica mais perigoso, porque a iluminação fica bem ruim”, afirma.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o aposentado Joaquim Vicente, de 61 anos, natural da Baixa da Égua, em Massapê, e morador do bairro Damas há pouco mais de um ano, conta que todos os dias faz caminhadas na praça e afirma que a sujeira do canal, somada ao acúmulo de água das chuvas, têm aumentado consideravelmente pragas urbanas nas proximidades.

“Com as chuvas de janeiro e a sujeira da praça, não só a proliferação de mosquitos da dengue, como infestação de pragas, como ratos e baratas, aumentaram bastante. Moro a uns 5 minutos daqui, venho caminhar na praça todos os dias de manhã e de tarde, e sempre tenho que enfrentar esses problemas, além do mau cheiro desse canal”, diz Vicente.

Outro morador das proximidades do Polo de Lazer, que preferiu não se identificar, cobra ao poder público pela manutenção do equipamento. “Lá na Beira Mar, eles vivem batendo o martelo, fazendo obras. Mas nos bairros que não fazem parte da área nobre de Fortaleza, não tem nenhum tipo de reparo e a população fica assim… na sujeira e no abandono. Aqui é muito bonito, tem tudo pra ser um ponto turístico, só precisa de mais atenção”, salienta.

Para ele, no entanto, não só a Prefeitura deve ser responsabilizada pela limpeza e manutenção do local. “Se o lixo está aqui, é porque alguém jogou. Então cabe também à população zelar pelo espaço de lazer que a gente tem também. Só cobrar a Prefeitura não adianta se não fizermos a nossa parte”, conclui o morador.

Em nota enviada ao O POVO, a Prefeitura de Fortaleza informa que equipes da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) e da Regional 4 fizeram uma visita técnica ao Polo de Lazer Gustavo Braga, na semana passada, para identificar os reparos que devem ser feitos no local. No momento, a Seger elabora um projeto para atender às necessidades de manutenção no espaço.

Sobre a limpeza, a pasta informa que a varrição é feita diariamente e pede a colaboração da população para que o descarte do lixo domiciliar seja realizado apenas nos dias de coleta. Na região, o veículo da coleta domiciliar passa às terças, às quintas e aos sábados, no período diurno.

Já materiais como entulho, restos de podas de árvores e móveis velhos, devem ser descartados no Ecoponto Damas, um dos equipamentos localizados na área do polo de lazer, situado na Rua Júlio César, 1532 (entre as ruas Padre Macedo e Afrodísio Gondim). A Seger também incluiu na programação os serviços de capina e limpeza do canal.

Em relação à iluminação pública, a Secretaria da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) informa que não foi registrado protocolo com solicitação de serviços para a área. No entanto, uma equipe foi enviada e verificou os pontos que precisam de manutenção. O serviço será executado ao longo da semana. A Prefeitura de Fortaleza reforça que a população deve sempre solicitar serviços públicos por meio da Central 156, por telefone, ou nas sedes das Secretarias Executivas Regionais.



Sobre o assunto Noite de festa na Praça dos Leões acaba em confusão e correria

Seis linhas de ônibus permanecem na Visconde do Rio Branco após reforma na praça Coração de Jesus

Praça Luíza Távora recebe programação infantil gratuita de ciências

Tags