﻿Jovem é preso por tráfico de drogas após pedir entrega por aplicativo em universidade

O suspeito foi preso após acionar um motorista de aplicativo para receber uma entrega. O motoboy suspeitou do pacote e, quando verificou, o conteúdo era maconha

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Ceará suspeito de tráfico de drogas após solicitar uma entrega por aplicativo. John Nascimento Teixeira Leal estava em uma universidade no bairro Edson Queiroz, em Fortaleza, quando o motoboy chegou para fazer a entrega e suspeitou que se tratava de droga.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social informou que o condutor da moto suspeitou do que havia no pacote e pediu ao jovem para que ele pudesse verificar. Na vistoria, uma quantia de maconha foi encontrada e John foi rendido pelos guardas da instituição até a chegada dos agentes militares.



Ele foi encaminhado ao 26º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Ceará, onde foi autuado por tráfico de drogas. Junto com a droga, uma balança de precisão foi encontrada e confiscada pelos agentes. John Nascimento está à disposição da Justiça.

Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

