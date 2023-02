Efivest oferece 50 vagas para cursos técnicos; veja áreas disponíveis

Os interessados precisam estar inseridos em famílias que tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo. Os candidatos ainda precisam estar cursando o 2º ano do Ensino Médio

Um edital para a seleção de bolsas para cursos técnicos foi publicado pela Efivest, cursinho da Universidade Estadual do Ceará (UECE), nesta sexta-feira, 10. Ao todo, 50 vagas vão ser direcionadas para Análises Clínicas, Enfermagem e Farmácia.

Os interessados podem se inscrever a partir da próxima sexta-feira, 17. As vagas são voltadas a estudantes da rede pública de ensino, que estejam no 2º ano do ensino médio ou para aqueles que tenham completado todo o ciclo do ensino médio em escolas públicas.

Os candidatos ainda precisam estar inseridos em famílias que tenham renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo (R$ 1.302,00). A inscrição está vedada para estudantes que já tenham se graduado ou que estejam em trabalho remunerado com vínculo empregatício.

Das 50 vagas disponibilizadas, 20 vão ser voltadas para o curso técnico em Análises Técnicas, outras 20 para o de Farmácia e 10 para o de Enfermagem. Os encontros vão acontecer três vezes durante a semana, nas segundas, quartas e sextas. O horário estipulado é das 8h30min às 11h10min.

O tempo de duração é de dois anos.

Aqueles que tenham interesse em realizar um dos cursos devem entregar alguns documentos na sede da Efivest, localizada à R. Alberto Magno, 300, no bairro Bom Futuro.

A documentação inclui cópias do comprovante de Cadastramento em Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), uma xérox da Identidade e do CPF, além do histórico escolar do Ensino Médio.

A Efivest aponta que serão estabelecidos critérios de desempate para os candidatos. Os parâmetros são: menor renda escolar, ter concluído o Ensino Médio e maior idade.



