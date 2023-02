Resultado do Enem 2022: dia, horário e onde ver a nota

Resultado do Enem 2022 foi antecipado e será publicado nesta quinta-feira, 9 de fevereiro (09/02/23); confira horário e onde ver as notas

O resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 foi antecipado e será divulgado nesta quinta-feira, 9 de fevereiro (09/02/23). Anteriormente, as notas estavam previstas para serem divulgadas apenas no dia 13 de fevereiro.

Camilo Santana, ministro da Educação, afirmou que a antecipação do resultado ajudará os alunos a acessar o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que inicia suas inscrições no dia 16 e encerra no dia 24 de fevereiro de 2023.

Para outros programas de acesso ao ensino superior como o Programa Universidade para Todos (ProUni), as inscrições acontecem entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março.

Já para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), as inscrições começam no dia 7 de março e terminam no dia 10. Todos os programas usam a nota do Enem.

Resultado do Enem 2022: dia e horário

O resultado do Enem 2022 será divulgado nesta quinta-feira, 9 de fevereiro (09/02/23). Apesar de não haver um horário estabelecido, as notas costumam sair pela manhã.

No ano passado, por exemplo, o resultado do Enem saiu entre 8 e 9h da manhã.

Resultado do Enem 2022: como e onde ver a nota

Para acessar a nota, é necessário acessar o site oficial do Enem e entrar na Página do Participante, onde é preciso fazer o login, digitando o CPF e a senha cadastrados.

VEJA como calcular a nota do Enem

