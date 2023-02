Enem 2022: estudantes já podem conferir notas

Os estudantes também já podem acessar as vagas no Sisu, que é a principal porta de entrada para universidades públicas no país

As notas dos estudantes que realizaram a última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram liberadas nesta quinta-feira, 9, pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado estava previsto para ser divulgado no dia 14, mas foi antecipada.

Para conferir o resultado, basta acessar a Página do Participante e fazer o login, colocando a senha e CPF cadastrados no sistema do governo.

De acordo com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a antecipação do resultado aconteceu para facilitar o acesso dos alunos ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Os estudantes também já podem ter acesso a oferta de vagas no Sisu, que é a principal porta de entrada para universidades públicas no País.

Ao todo, estão sendo ofertadas 226.399 mil vagas em 128 instituições públicas participantes, sendo 63 universidades federais. As inscrições para o sistema serão abertas no dia 16 de fevereiro e poderão ser realizadas até as 23h59 do dia 24 de fevereiro.



No dia 28 de fevereiro começam as inscrições para o Programa Universidade para Todos (Prouni), que vão até 3 de março. Para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), as inscrições começam no dia 7 de março e terminam no dia 10.

