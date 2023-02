Domingos Olímpio se prepara para receber desfile de Carnaval, arquibancada segue sendo montada

Um parte da faixa de tráfego das ruas Barão de Aratanha e Barão do Rio Branco foi interditada para viabilizar a montagem das arquibancadas para o tradicional desfile carnavalesco

A faixa de tráfego situada junto ao canteiro central da avenida Domingos Olímpio está interditada nos trechos situados entre as ruas Barão de Aratanha e Barão do Rio Branco. A medida busca viabilizar a montagem das arquibancadas para o tradicional desfile de Carnaval que ocorre na via.

Produtor de eventos e responsável pela montagem, Samuel Gadelha, contou que o trabalho começou na última segunda-feira, e seguirá até a noite de sexta-feira, 10. "Temos 10 trabalhadores atuando no local, de 8h até 21h".

Sobre a montagem e o trânsito da via, o produtor de evento relata que a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) fez um planejamento de trânsito para não atrapalhar o fluxo durante o horário de pico.

Segundo Prefeitura, quem quiser evitar a via e buscar por uma opção de rota alternativa pode optar pelas avenidas Duque de Caxias e 13 de Maio.



Além disso, a Autarquia Municipal de Trânsito garante que os "agentes de trânsito darão suporte operacional aos trabalhos, disciplinando a circulação e que não haverá mudança no itinerário de linhas de ônibus".

Para José Almir, 56, morador local, acompanhar a montagem do palco é algo maravilhoso. "Significa que a gente está voltado a comemorar o nosso Carnaval. Uma data tão tradicional para nós. No Rio de Janeiro, eles têm o Sambódromo da Marquês de Sapucaí, aqui, entre o Benfica e o Centro, nós temos a Sapucaí da Domingos Olímpio".

Maria Luzia, 70, moradora do entorno desde que nasceu, diz que sempre acompanha o Carnaval no bairro. "Estamos há dois anos sem festa, mas sempre que tem, eu venho. O material começou a chegar segunda-feira e em seguida começaram a montar. O trânsito continua direitinho, a montagem não atrapalha. Como entusiasta do Carnaval, eu adoro a celebração que acontece nessa avenida".

