Desenvolvido no Ceará, fleboscópio, facilita visualização de veias 

O fleboscópio é um aparelho médico utilizado para visualizar veias em seres humanos e realizar procedimentos de punção e outros tratamentos. Ele é frequentemente empregado em procedimentos em hospitais, clínicas e laboratórios para punção venosa de forma mais assertiva, seja para administrar medicamentos, coletar sangue ou para planejamento cirúrgico de microcirurgia de varizes.

Ao identificar melhoramentos possíveis no aparelho, o fleboscópio desenvolvido durante o Mestrado de Inovação Tecnológica em Saúde na Unichristus pelo aluno do mestrado Pedro Coelho Nogueira Diógenes, com a orientação de professores da Unichristus, se destaca pelas suas características inovadoras.

Ele possui leds dispostos em duas fileiras em cada braço do aparelho, que fornecem uma melhor visualização das veias, e utiliza leds bicolor, combinando cores vermelhas e verdes para facilitar a identificação venosa por profissionais com diferentes características de visão, incluindo o daltonismo. Além disso, o aparelho possui um design com melhor ergonomia para o manuseio e controle do dispositivo.

Com suas vantagens técnicas, o fleboscópio garantiu a Unichristus carta de patente, concedida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial). Segundo o Dr. João Crispim, coordenador do programa de Mestrado, “a obtenção da patente pelo INPI é um marco importante para a Unichristus e para o nosso projeto de desenvolvimento de tecnologias médicas inovadoras. O fleboscópio é um exemplo de como a ciência pode ser aplicada de maneira prática e eficiente para beneficiar a saúde das pessoas”.