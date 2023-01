Crime de moeda falsa: PF cumpre mandados em dois bairros de Fortaleza

A Polícia Federal (PF) cumpriu dois mandados de busca e apreensão nos bairros Paupina e Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 27. O objetivo era identificar responsáveis pelo crime de moeda falsa.

Segundo a corporação, as investigações tiveram início em outubro de 2020. Na época, a PF realizou, em flagrante, a prisão de um mulher que estaria fazendo compras com o uso de moeda falsa no bairro Messejana.

Depois da prisão da suspeita, agentes analisaram o material apreendido. Foi identificado que outras duas pessoas poderiam ter participado do processo de aquisição das moedas.

Nesta sexta-feira, 27, a ordem para a realização dos mandados de busca e apreensão nos endereços dos dois suspeitos de participação foi expedida pela 11ª Vara de Justiça Federal.

A PF apreendeu celulares, mídias e diferentes documentos. Não houve prisão, mas os suspeitos foram autuados e estão sendo investigados pela Polícia.

As investigações continuam, com análise do material apreendido. Outros envolvidos podem ser alcançados.

