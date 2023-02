Com os suspeitos, foi apreendido um revólver e seis munições calibre 38

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a prisão em flagrante de dois homens suspeitos de se envolver em um roubo com restrição de liberdade, registrado no início da noite desta terça-feira, 31, no bairro Aldeota, em Fortaleza.

Na ocasião, foram confiscados um revólver e seis munições calibre 38. A dupla foi autuada em flagrante por roubo qualificado com restrição de liberdade.

As investigações policiais apontaram que os suspeitos abordaram uma mulher e anunciaram o assalto. Com os dados sobre o caso, uma equipe da 1ª companhia do 8º Batalhão da PMCE perseguiram a dupla.

Na ação, o veículo foi interceptado e os suspeitos identificados como Ariel Sampaio Santos, 23, que já possui ficha por receptação, associação criminosa e posse ilegal de arma de fogo; e João Marcelo Costa Lima, 20, foram presos.

Com os fatos, eles foram encaminhados, junto com o material confiscado, até o 2º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil, onde a dupla foi autuada em flagrante por roubo com restrição de liberdade.

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

2º Distrito Policial: (85) 3101-1344



