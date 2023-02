Cano estoura na avenida Theberge e causa transtornos no trânsito

Apesar do transtorno, as equipes da Cagece já estão no local para resolver a ocorrência

Um cano da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) estourou e causou transtornos no trânsito do cruzamento das avenidas Dr Theberge e Francisco Sá, em Fortaleza. Em nota, a Cagece informou que as equipes técnicas já estão no local e o reparo deverá ser concluído ainda nesta quarta-feira, 1º.

A nota dizia ainda que a Companhia orienta aos clientes que sempre que identificarem vazamentos nas redes de abastecimento, podem entrar em contato com a Cagece pelos canais de atendimento disponíveis. São eles: Central de Atendimento pelo número 0800 275 0195, o aplicativo Cagece App ou pela Gesse, assistente virtual que atende pelo site.

O POVO buscou a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) para pedir orientações sobre os desvios, mas até o fechamento da matéria, não houve respostas.



