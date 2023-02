5 toneladas de fios recuperadas em maior apreensão de cabos da PC-CE

O material foi encontrado em um terreno no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza, nesta quarta-feira, primeiro de fevereiro

Em sua maior apreensão de cabos, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) localizou, nesta quarta-feira, 1°, cerca de cinco toneladas de fios de cobre roubados de uma empresa de telefonia.



O equivalente a 1.402 metros de cabos foram encontrados em um terreno no bairro Sabiaguaba, em Fortaleza. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do 26º Distrito Policial e deve ser restituído aos responsáveis.

Os furtos a fios da empresa vinham sendo investigados por policiais civis há mais de dois meses. Suspeitos do crime ainda não foram identificados e o caso segue em investigação.

De acordo com a PC-CE, o local onde aconteceu a apreensão era usado para queima dos cabos e obtenção dos fios de cobre, posteriormente comercializados.

No último ano, 7.682 metros de fiação foram recuperados no território cearense, 5.321 deles somente em Fortaleza, segundo dados da Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp/SSPDS).

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101.0181

26º Distrito Policial: (85) 3101.3531

