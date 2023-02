Complexo de saúde em Fortaleza realiza oficina de bordado para idosos

Nesta quinta-feira, o Complexo de Saúde Emílio Ribas promove um momento livre para idosos com oficina de bordado ministrada pela professora Nacha Hernandéz. O evento é gratuito e com vagas limitadas. A ação faz parte do projeto ConvivER, que tem como objetivo criar uma comunidade com propósito de gerar convivência e aprendizado e até mesmo, desenvolver costumes mais saudáveis para o dia a dia das pessoas.

A coordenadora de educação e saúde do Emílio Ribas, Natália Velloso, explica que foi criado um planejamento anual de ações para promover a saúde e o bem-estar de diferentes faixas etárias. “Assim, surgiu o ConvivER, para promover essa convivência e uma saúde de forma integral: física e mental", afirma.

“A prática de atividades manuais, como o bordado, é bastante recomendada para todas as idades. Uma vez que atividades como essas estimulam partes do cérebro responsáveis pela atenção, concentração, memória, além de ser um exercício para a redução do estresse, da ansiedade, ajuda na articulação e pode reduzir os riscos de doenças degenerativas, como Alzheimer”, comenta.

“E essas atividades também podem ser desenvolvidas de forma coletiva. Para o idoso, além dos benefícios citados, ajuda também na socialização e na partilha de experiências”, finaliza Natália. A oficina será realizada nesta quinta-feira, 2, às 16 horas, no Centro de treinamento da Unidade Meireles, na avenida Barão de Studart.



Serviço

Oficina de Bordado no Complexo de Saúde Emílio Ribas

Data: 02/02

Horário: 16h

Endereço: Avenida Barão de Studart, 1001

Inscrições pelo site



