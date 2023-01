Pelos menos 107 municípios do Ceará registram chuvas nesta terça, 31

183 dos 184 municípios do Ceará registraram chuvas nas últimas 24 horas. Os maiores acumulados se concentraram no litoral de Fortaleza, Caucaia e Granja

O Ceará amanheceu com chuva em pelo menos 107 municípios na manhã desta terça-feira, 31, de acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). A tendência é que a chuva permaneça nos próximos dias.

O Litoral de Fortaleza registrou o maior índice pluviométrico entre as 7 horas dessa segunda, 30, e as 7 horas desta terça, 31, com 62 milímetros (mm) (Posto: Posto: Fund.Ma.Nilva), seguido por Caucaia (Posto: Caucaia), com 60 mm, e Granja (Posto: Pessoa Anta), com 59 mm. Veja o gráfico:

A chuva dificulta a mobilidade urbana na cidade e faz com que muitas pessoas se atrasem para seus compromissos. Um desses casos é o de Matheus Vitor, de 21 anos. Ele mora no bairro da Aldeota e demora cerca de 40 minutos para chegar ao trabalho em um dia normal. Com a chuva esse tempo sobe para até uma 1h30.

Ele conta que o principal problema é relacionado a alagamentos e buracos que tem pelo caminho. “Normalmente pego a BR ou a Desembargador Moreira, e a quantidade de alagamentos e buracos torna a condução inviável em dias de chuva”, conta.



Pontos de alagamentos e semáforos

Em nota, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) disse que, em Fortaleza, não identificou nenhuma necessidade de implementação de desvios por conta de pontos de alagamento na madrugada e na manhã desta terça-feira, 31. Durante esse período, 2% dos semáforos da Cidade apresentaram problemas.

Chuva deve continuar nos próximos dias

“A previsão para esta terça-feira, 31, ainda é de chuva em todas as macrorregiões. Aqui no litoral de Fortaleza, deve voltar a acontecer pela noite”, explica o meteorologista Lucas Fumagalli.

Ainda segundo Lucas, para quarta e quinta-feira, 1º e 2 de fevereiro, as chuvas devem continuar acontecendo em todas as regiões do Estado e podem ser de alta intensidade.

“O motivo das chuvas é a aproximação da zona de convergência intertropical. Esse sistema favorece um aumento na umidade relativa do ar aqui no Estado do Ceará e o desenvolvimento de nuvens verticais, responsáveis pelas chuvas intensas”, conta o meteorologista.



Três açudes no Ceará com volume máximo

Entre os 157 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) cearenses, três estão sangrando, são eles: Caldeirões, em Saboeiro, Junco, em Granjeiro, e Rosário, em Lavras da Mangabeira.

Além disso, outros quatro açudes apresentam volume acima de 90%, são eles: Muquém, Aracoiaba, Germinal e Tijuquinha. O Estado também conta com 69 açudes com volume abaixo dos 30%.

