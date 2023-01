13 gatos são achados mortos com sinais de envenenamento na Barra do Ceará

Treze gatos foram encontrados mortos com sinais de envenenamento no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O caso aconteceu nos arredores e dentro do condomínio Residencial Santo Agostinho.

O POVO apurou que foi encontrado um saco cheio do veneno chumbinho com mortadela.

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) informa que investiga um caso de maus-tratos contra gatos no bairro Barra do Ceará.

O fato foi noticiado por meio de Boletins Eletrônicos de Ocorrência. Equipes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA) "já estão em diligências com o intuito de identificar a autoria da ação criminosa", diz a corporação.

Denúncias

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente: (85) 3247 2630

