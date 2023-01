Caminhão carregado de madeira tomba no 4º Anel Viário; congestionamento chega a 8 km

A PRE orienta que os motoristas evitem o trecho do 4º Anel Viário no sentido Eusébio/Maracanaú. O trânsito está sendo desviado pela contramão

Um caminhão carregado de madeira tombou no 4º Anel Viário, por volta das 6h30min desta segunda-feira, 30. O acidente causa um congestionamento de cerca de oito quilômetros (km) na BR-020.

Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a carga de madeira vinha da Bahia e tinha como destino uma empresa em Maracanaú.

O motorista, que teve ferimentos leves na perna, afirma que a direção do veículo travou repentinamente enquanto tentava ultrapassar outro veículo, e a carroceria tombou.

O caminhão bloqueia grande parte da rodovia, no sentido das Centrais de Abastecimento do Ceará S/A (Ceasa-CE). A PRE orienta que os motoristas evitem o trecho do 4º Anel Viário no sentido Eusébio/Maracanaú. O trânsito está sendo desviado pela contramão.

Por volta das 10h30min, o caminhão estava sendo descarregado para que um guincho pudesse desvirar o veículo e retirá-lo do local.

O órgão estadual de trânsito ainda não tem previsão de desobstrução da via devido a dificuldades de o carro-guincho chegar no trecho.



Com informações da repórter Nathally Kimberly/ Rádio O POVO CBN

