Polícia Federal prende suspeito de crime de moeda falsa no Ceará

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nessa quarta-feira, 23, um mandado de busca e apreensão em Palmácia, a 66 km de Fortaleza. As suspeitas giravam em torno de crimes de moeda falsa e os agentes buscavam provas do crime.

As investigações do caso se iniciaram em dezembro de 2020, quando agentes da Polícia Federal apreenderam cédulas de R$ 20, R$ 50, R$ 100 e R$ 200 falsificadas. Segundo apuração policial, o suspeito, que não teve a identidade revelada, recebia o dinheiro pelos Correios no bairro Bom Sucesso, em Fortaleza.

Além da quantia falsa, foi apreendido um aparelho celular, que será submetido a exames periciais. O envolvido responde pelo crime de moeda falsa, que tem pena de reclusão de 3 a 12 anos. O mandado de busca foi expedido pelo juízo da 12ª Justiça Federal.

