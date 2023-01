Bebê de apenas 4 dias engasga com leite materno e é socorrido pelos Bombeiros

Um recém nascido, com apenas quatro dias de idade, foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) após engasgar com leite materno na madrugada desta sexta-feira, 27 de janeiro. A CBMCE atendeu a ocorrência no bairro Mucuripe, em Fortaleza, e conseguiu salvar o bebê.



Segundo a família, após engasgar, a vítima começou a apresentar cianose, ou baixa oxigenação do sangue. O recém nascido foi salvo por um sargento da 2ª Companhia do 1º Batalhão, que realizou uma manobra de tapotagem fazendo com que ele voltasse a respirar.

O CBMCE instrui que, em caso de engasgos em bebês, é necessário procurar atendimento especializado com urgência. Quando a vítima está consciente, é recomendado também colocá-la em cima do seu braço de bruços e fazer cinco compressões entre as escápulas, no meio das costas.

Depois disso, a pessoa que está realizando a manobra deve virar o bebê de barriga para cima e realizar cinco compressões sobre o esterno, no meio do peito, na altura dos mamilos. Por fim, a pessoa deve tentar identificar o corpo estranho e retirá-lo gentilmente. A manobra pode ser repetida até a chegada de socorristas.

Manobra de Heimlich

Outra recomendação do CBMCE é a manobra de Heimlich, na qual a pessoa deve abraçar a vítima de engasgo com uma mão fechada sobre a região epigástrica, ou boca do estômago, e a outra empurrando-a para dentro e para cima, fazendo movimentos de compressão.

Caso a vítima esteja inconsciente, é necessário agir rápido e procurar atendimento hospitalar de emergência realizando primeiros socorros até que ela possa ser atendida por profissionais especializados.

