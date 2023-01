Serviços gratuitos vão ser oferecidos a moradores de residencial na Barra do Ceará

As famílias do residencial Santo Agostinho, localizado na Barra do Ceará, vão ter acesso a 20 serviços gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Fortaleza a partir desta terça-feira, 24. As ações vão ser realizadas pelo programa Cuca na Comunidade, da Rede Cuca, até sexta-feira, 27 (veja prigramação abaixo).

Serviços de saúde, como aferição de pressão arterial, testes de glicemia e vacinação vão ficar disponíveis aos moradores do residencial. Encontros com orientações sobre o mercado de trabalho, atividades esportivas e atendimentos a animais de estimação também vão ser oferecidos.

Todas as atividades disponibilizadas são resultado de uma parceria da Secretaria do Esporte do Estado do Ceará (Sejuv) com as secretarias municipais do Desenvolvimento Habitacional (Habitafor), da Saúde, de Educação, da Assistência Social, Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil, Guarda Municipal, Regional 1 e Sesc.



Programação de terça-feira, 24

9h – 11h30 - Aferição de pressão e medição de glicemia com a enfermeira Camila Vasconcelos e educadores em saúde da Regional I



9h às 11h:30. DPDH/ Cuca Saudável: Orientações de combate a arbovirose com enfermeira Camila Vasconcelos e educadores em saúde da Regional I



9h – 11h30 - Cuca Ambiental: Sensibilização sobre resíduos sólidos e oficina de compoteira doméstica



14h – 16h - Educomunicação: Oficina de Fotografia Básica



14h – 16 - Cuca Ambiental: Distribuição de mudas e plantio de árvores nativas



14 – 16 - Matrícula: Cadastro Portal da Juventude / Matrículas Cursos da Edu comunicação e das Artes - Fevereiro/23



16h – 17h - Banda da guarda municipal

Programação de quarta-feira, 25

8h – 14h - Cadastro e tira dúvidas sobre o auxílio Brasil CRASDPDH

8h30 – 11h30 - SINE e elaboração de currículos, 8h30 às 11h30

13 – 16h30 - SINE e elaboração de currículos, 13 às 16:30

14h – 16h - Sesc – Atividade sobre saúde bucal, com distribuição de kits.

14h – 16h - Orientação e tira dúvidas sobre matrículas / Distrito de educação.

14h – 15h - DPDH/ Cuca Saudável: Bate-papo sobre dignidade menstrual, saúde íntima e distribuição de kits de higiene com a Comunidade Sangue Nosso e enfermeira Camila Vasconcelos, 14h às 15h

15h - Balcão informativo da Defesa Civil

16h – 17h - Biblioteca: Pintura facial (16h às 17h), Hora Pintada e jogos de tabuleiro.

16h – 17h - Empregabilidade: Palestra sobre orientação e tira-dúvidas do MEI (Micro empreendedor individual), 16h às 17h.

Vacinação (dia todo)

Programação de quinta-feira, 26

8h – 16h - Cadastro e tira dúvidas sobre o Auxílio Brasil CRASDPDH

8h30 – 11h30 - SINE e elaboração de currículos, 8h30 às 11h30

9h – 11h30 - DPDH/ Cuca Saudável: realização de testes rápido (em até 20 pessoas) para detecção de hiv, sífilis, hepatite B e C, com enfermeira Camila, equipe DPDH e educadores em saúde da Regional I, de 9h às 11h30.

Matrícula: Cadastro Portal da Juventude / Matrículas dos Esportes - Fevereiro/23.

13h – 16h30 - SINE: elaboração de currículos.

14h – 16h - DPDH: Ambulatório de saúde do adolescente + atendimento psicossocial

16h – 17h - Empregabilidade: Palestra sobre "Empreender do ZERO" com facilitadora Joyce Lima, 16h às 17h.

Vacinação e Vetmóvel (dia todo)

Programação de sexta-feira, 27

8h -16h - Orientação e tira dúvidas sobre matrículas / Distrito de Educação.

8h – 11 – Jiu-jitsu, Professor Thiago.

9h – 11h - Campeonato de travinha, Professor Ricardo.

14h -17h - Oficina de grafite / dpdh

16h – 16h50 - Biblioteca: Contação de histórias (16h às 16h50), Pintura de gesso e jogos de tabuleiro.

16h30 – 18h - Cultura: Sessão Cine Cuca "Red: Crescer é Uma Fera" - 16h30 às 18h

17h – 18h - Espetáculo: “mais uma grande besteira”



