Incêndio atinge imóvel na Mister Hull e família fica "só com a roupa do corpo"

Um incêndio atingiu uma casa de dois andares na avenida Mister Hull, na altura do bairro Padre Andrade, na manhã dessa sexta-feira, 20, em Fortaleza. Ninguém ficou ferido, mas a cachorrinha da família que morava na casa morreu, assim como o imóvel teve de ser interditado e vários bens tiveram perda total.

Na parte de baixo da casa ainda funcionava um espaço de aplicação de cílios, única fonte de renda da moradora da casa. Diante dessa situação, teve início uma campanha de solidariedade para ajudar Carine Araújo, que trabalhava e morava no local com a filha de 8 anos.

A O POVO, Carine relata que o incêndio fez com que ela ficasse “apenas com a roupa do corpo”. “Não fiquei com um documento, não fiquei com nada.”

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ela conta que não estava na casa quando o fogo teve início e que só soube do incêndio após vizinhos a chamarem. Ao chegar ao local, ela viu o fogo já consumindo tudo. Carine disse não saber o que provocou as chamas.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), os militares chegaram ao local por volta das 10h25min, quando o fogo já tomava uma grande parte da edificação. A vizinhança ainda arrombou a porta da residência e tentou apagar as chamas, mas não obteve sucesso.

Os bombeiros conseguiram debelar o incêndio, sem que as chamas atingissem também os edifícios vizinhos. Foram utilizados cerca de 2.500 litros no combate às chamas.

Entretanto, os militares constataram que a laje do teto da casa havia “embuchado” (com reboco fofo), podendo vir a ceder. A Defesa Civil do Município foi acionada e o imóvel, interditado.

Dentre os móveis perdidos no incêndio, estão cama, guarda-roupa, televisão, geladeira, notebook, além de documentos. Carine conta estar, provisoriamente, com a irmã e, por isso, um local para morar é sua principal prioridade no momento. Entretanto, ela diz que toda ajuda é bem-vinda.

“Ainda estou em choque”, diz Carine. “A minha filha, ela tem um tipo epilepsia e está tendo crises. Isso afetou o emocional dela, e ela está tendo (crises) mais ainda e, aí, eu fico ainda mais desorientada.”



Carine está recebendo doações através da conta pix dela. A chave é: (85) 99112 4080, com nome de titular Carine Araújo Gomes (banco: Caixa Econômica Federal).



Sobre o assunto Banho de mangueira: bombeiros fazem "chuva" para crianças em Fortaleza

Praias de Fortaleza: 11 trechos estão adequados para banho neste fim de semana

Motorista de aplicativo é esfaqueado em tentativa de assalto no Centro

Tags