Clientes são assaltados em barraca de tapioca às 6h no Benfica

Um grupo de pessoas foi assaltado no início da manhã desta quarta-feira, 18, no cruzamento da Avenida da Universidade com Domingos Olímpio, no bairro Benfica. As vítimas estavam ao redor de um carrinho de venda de comida quando foram surpreendidas pelos criminosos.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que três pessoas saem de um carro e correm em direção ao grupo. É possível ver que dois assaltantes estavam armados. Bolsas e celulares foram arrancados das vítimas.

Em nota enviada ao O POVO, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirma que a Polícia Militar do Ceará conduziu dois suspeitos a uma delegacia da Polícia Civil do estado.

De acordo com a pasta, os detidos foram abordados por policiais militares nos arredores da Praça da Estação, no Centro de Fortaleza. O carro em que os dois se locomoviam foi apreendido. Um inquérito está sendo instaurado na unidade policial.



A PC-CE lembra que a população pode ajudar a corporação por meio do número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) ou do (85) 3101-0181, número de WhatsApp em que denúncias podem ser realizadas por fotos, vídeos e áudios.

