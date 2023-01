Faculdade de Direito da UFC realiza ato em defesa da democracia nesta quinta

Um ato em defesa da democracia será realizado nesta quinta-feira, 12, no anfiteatro da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC). A ação busca expressar o repúdio aos atos de terrorismo promovidos em Brasília.

Na ocasião, a nota feita pelos docentes do curso de Direito em defesa da democracia será lida. O ato será aberto para a participação de professores, servidores técnico-administrativos, estudantes da UFC e a comunidade externa.

No texto, assinado pela equipe docente, os professores expressam veemente repúdio aos atos golpistas de ataque à democracia. “São atos criminosos que violam frontalmente a legislação penal e ameaçam destruir as instituições. Apoiamos, nesse contexto, a intervenção federal no Governo do Distrito Federal bem como as medidas urgentes adotadas pelas autoridades civis com amparo de forças de segurança”.

Os professores ainda cobraram das autoridades o controle e punição dos responsáveis pelos ataques.

Neste domingo, 8, extremistas invadiram as sedes dos Três Poderes e realizaram vandalismo no Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

A reitoria da UFC também emitiu uma nota, assinada pelo reitor Cândido Albuquerque e pelo vice Glauco Lobo, em que demonstrou repúdio aos atos de violência e reafirmou a defesa do Estado Democrático de Direito.

Ato em defesa da democracia

Local: Anfiteatro da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará - Rua Meton de Alencar, s/n, Centro, Fortaleza

Quando: 12 de janeiro de 2023

Horário: 8h

