Brasil x Croácia: Musa do Carnaval é vice em concurso de beleza croata

A musa do Carnaval da Unidos do Porto da Pedra conquistou a coroa no concurso de beleza da Croácia

Anny Alves, baiana e professora de dança, é musa do Unidos do Porto da Pedra, escola de samba do Rio de Janeiro. Morando há nove anos em Zagreb, capital da Croácia, Anny chegou ao Brasil na última quinta-feira, 8, e vai acompanhar os jogos da Copa do Mundo.

Ministrando aulas de samba nas terras croatas, Anny conquistou o 2º lugar no Concurso de Beleza no Esporte, durante a 30º edição do Miss Sport Croácia, tornando-se a primeira negra a participar do evento que é tradição no país. Apesar de viver no país que venceu o Brasil nas quartas de final, no jogo desta sexta-feira, 9, a baiana confessou que o coração é verde e amarelo.

“Sou Brasil, sem precisar pensar duas vezes. Amo a Croácia, país que me recebeu muito bem, que me acolhe e onde tenho uma qualidade de vida muito boa há nove anos. Mas não deixo de torcer pelo Brasil, meu país de origem”, afirma.

Musa do Carnaval da Unidos do Porto da Pedra pelo quarto ano consecutivo, Anny veio à terra natal para participar do lançamento do disco das Escolas de Samba da Série Ouro, que irá ocorrer na Cidade do Samba, neste sábado, 10.



