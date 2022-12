Réveillon 2023: público chega cedo para as atrações no Aterro, em Fortaleza

O público começou a chegar cedo, por volta das 16 horas deste sábado, 31, para o Réveillon 2023 de Fortaleza. Atraídos pelos nomes da música que vão se apresentar no Aterro da Praia de Iracema, grupos de famílias e amigos chegam preparados com comida, bebidas e até barracas.

A ideia é garantir um bom lugar para assistir aos shows. No primeiro dia de festa, nesta sexta-feira, 30, o Aterro recebeu mais de 400 mil pessoas. Serão 18 atrações nos dois dias de festa.

Neste sábado, 31, se apresentam Waldonys e Camila Marieta, seguindo com Felipe Amorim, Alcione, Alceu Valença, Alok, Nando Reis, Luan Santana e Mari Fernandez.

A estudante Kelly Brandão, 17, chegou cedo acompanhada dos irmãos, Lucas Veras, 23, e Kessia Brandão, 20. "Porque a minha irmã é muito fã do Luan e o meu irmão é muito fã do Alok. Ai quiseram chegar cedo para ficar bem na frente", conta.

Sobre o pique para aguentar a festa desde cedo até mais tarde, ela diz que "a emoção é tão grande que esquece esse pequeno detalhe".

Três amigos decidiram ir com malas e uma barraca para aquentar a programação. Na barraquinha improvisada, eles guardam galão de água e comida. "É a primeira vez que a gente vem. Viemos porque gostamos de quase todos os shows. A gente decidiu vir, pegamos barraca emprestada", diz Rafaela Silva Moura, 19, acompanhada do namorado e da amiga.

"A gente que ver mais o Alok. A gente queria vir também por causa da Luiza Sonza, mas ela veio ontem", diz Ana Rachel Silva, 24. "Se já deu certo essa primeira vez essa loucura, vamos vir outras", brinca Christian Jhones, 19.

Na expectativa pelo show do DJ Alok, Willian Britto, 19, também chegou cedo com os pais. "Para garantir um local bom, ficar pertinho. É a primeira vez que viemos passar o ano novo aqui. Antes, ficavamos em casa. Mas decidimos mudar esse ano", relata. Eles também foram preparados com bebidas e comidas para "não precisar nem sair do lugar".

Veja fotos da movimentação nesta tarde

