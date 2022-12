Homem é preso em flagrante por roubo de fios em Fortaleza

A prisão aconteceu no bairro Pirambu durante a madrugada desta terça-feira, 27 de dezembro

Um homem foi preso em flagrante, suspeito de furtar fiação em via pública, na madrugada desta terça-feira, 27 de dezembro, no bairro Pirambu, em Fortaleza.



Na ocasião, uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi notificada da ocorrência por meio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

De acordo com a PMCE, após diligências, o suspeito foi capturado pelos policiais portando uma sacola onde estavam os fios e uma faca.

O homem de 31 anos, que já tinha passagens anteriores pela polícia por roubo e furto, foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil do 34° Distrito Policial e autuado em flagrante por furto qualificado. A Polícia Civil ainda está avaliando a possibilidade de haver outros participantes no ato criminoso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.



Disque-Denúncia: 181



WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

7º Distrito Policial: (85) 3101-2232

