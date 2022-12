Fortaleza: homem é preso após ser flagrado com uma submetralhadora artesanal

Captura foi conduzida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE); além da arma, suspeito foi encontrado com cinco munições calibre 380

Um homem foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 26. Conforme Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito, identificado como Iago Linhares de Abreu, de 27 anos, foi encontrado com uma submetralhadora artesanal e munições. Captura foi conduzida pela Polícia Militar do Ceará (PMCE).

Segundo pasta, os policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), da PMCE, receberam a informação, no início da tarde de ontem, de que um homem portava uma arma de fogo dentro de uma casa situada na região.

Os agentes então se dirigiram até o local citado na denúncia, onde encontraram o suspeito. Dentro da residência policiais também acharam uma submetralhadora artesanal e cinco munições calibre 380.

O material e o suspeito foram conduzidos pela equipe policial para o 32º Distrito Policial (DP), onde Iago, que já tem passagens por tráfico de drogas e roubo de veículo, foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.



Denúncias



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

32º Distrito Policial (DP): (85) 3101-6104

