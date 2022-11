Alça de acesso à Avenida do Aeroporto é desativada para obras do VLT; veja desvios

A alça de acesso à avenida Senador Carlos Jereissati (Avenida do Aeroporto) para quem vem da Bernardo Manuel, sentido Montese, está bloqueada desde a noite dessa terça-feira, 8. O ponto está fechado, de forma definitiva, para o avanço das obras do VLT Ramal Aeroporto. No local, a expectativa é que seja instalada uma nova alça ainda neste mês de novembro.

A intervenção ocorre para que seja agilizada a continuidade da operação de montagem do elevado, por onde passará o trem. A equipe do O POVO esteve no ponto de bloqueio na manhã desta quarta-feira, 9. Apesar da intensa movimentação de veículos, o local mantinha tráfego controlado.

Entre as 8h50min e as 9h30min, não havia a presença de agentes da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), responsável pela fiscalização de trânsito da via, na altura do bloqueio. Na ocasião, quem fazia a orientação aos motoristas que se mostravam confusos com o bloqueio eram funcionários da própria empresa, responsável pela obra.

Confira o esquema de desvios:

Obras são para a construção do VLT Ramal Aeroporto (Foto: Seinfra/Reprodução)





Apenas os condutores que desejam ir para o Centro de Cargas do Aeroporto são autorizados a acessar o trajeto tradicional da alça bloqueada. Esses veículos devem se identificar para os funcionários que estão atuando no local.

Os motoristas de veículos de passeio, caminhonetes, caminhões de pequeno porte e ônibus que trafegam pela avenida Bernardo Manuel e desejam acessar a Avenida do Aeroporto, no sentido Montese, devem fazer o desvio dobrando à direita na alça que dá acesso à Avenida do Aeroporto, no sentido Castelão.

Em seguida, os condutores devem entrar à direita na próxima alça, acessando novamente a Avenida do Aeroporto.

FORTALEZA, CE, BRASIL, 09.11.2022: Desvio de trânsito na alça do aeroporto pela Av. Bernardo Manoel. (Foto: FÁBIO LIMA)



Para os motoristas de caminhões de grande porte, como carretas, bitrens ou veículos com carroceria acima de 5,5m de altura, a orientação é acessar o retorno existente na Avenida do Aeroporto, próximo ao acesso ao bairro Dias Macedo, a um quilômetro da alça de retorno dos veículos de pequeno porte.



