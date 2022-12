Prefeitura recebe propostas para uso de edificações do Parque Urbano da Liberdade

Até o próximo dia 12 de janeiro, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger), estará recebendo propostas dos interessados em utilizar quatro edificações do Parque Urbano da Liberdade para fins comerciais. Os equipamentos estão localizados dentro da Cidade da Criança, no Centro de Fortaleza, ao lado do novo terminal de ônibus e da nova Praça do Sagrado Coração de Jesus.

Os envelopes com as propostas das empresas interessadas em participar da concorrência pública serão abertos na data, às 10 horas da manhã, na sede da Central de Licitação de Fortaleza (CLFOR), na avenida Heráclito Graça, 750, no bairro Centro. As quatro edificações, que são tombadas e passaram por restauração, serão concedidas à iniciativa privada por cinco anos.



As áreas dos referidos equipamentos variam de 57,43 metros quadrados (m²) a 422,50 m² e têm aluguéis mensais que vão de R$ 960 a R$ 7.050. Nos quatro locais, há espaço destinado para a colocação de mesas externas.



Os interessados em enviar as propostas podem conferir todos os detalhes acerca dos documentos de habilitação e propostas comerciais da licitação pública na página do Portal de Compras da Prefeitura Municipal de Fortaleza.



